Россия решила денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Что это значит?

Россия решила денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Россия решила денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), действие которого было приостановлено Москвой в 2007 году. Соответствующий вопрос будет рассмотрен обеими палатами федерального парламента, сообщается в распоряжении президента страны Владимира Путина.

Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе распоряжение президента России Владимира Путина

Исходный ДОВСЕ был подписан еще до распада СССР и Восточного блока

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже представителями 16 стран НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года, то есть уже после распада Восточного блока и СССР.

Для каждого военного блока договором были установлены лимиты вооружений и техники: 20 тысяч танков, 30 тысяч боевых бронированных машин, 20 тысяч артиллерийских систем, 6,8 тысячи боевых самолетов и 2 тысячи ударных вертолетов. Выход на установленные соглашением уровни в основном был завершен в 1995 году.

После распада СССР квота была разделена между возникшими на его территории государствами. Россия обязалась иметь не более 6,4 тысячи танков, 11 480 бронемашин, 6415 артиллерийских систем, 3450 самолетов и 890 вертолетов.

Не более 6,4 тысячи танков обязалась иметь Россия в Европе после распада СССР по положениям ДОВСЕ

Адаптированный ДОВСЕ 1999 года и отказ стран НАТО от его ратификации

К концу 1990-х годов, когда бывшие члены ОВД вошли в НАТО, положения ДОВСЕ о лимитах военной техники для блоков потеряли свой смысл. Это потребовало обновить договоренности. Переговоры завершились подписанием 19 ноября 1999 года на саммите ОБСЕ в Стамбуле Соглашения об адаптации ДОВСЕ.

Оно предусматривало переход от блоковых ограничений к национальным и территориальным, в частности, появился лимит на размещение на территории суверенных государств боевой техники других стран.

Российская квота составила 6350 танков, 11 280 бронемашин, 6315 артиллерийских систем, 3416 самолетов и 855 вертолетов.

Общая квота стран НАТО на момент подписания документа составила 19 096 танков, 31 787 бронемашин, 19 529 артиллерийских систем, 7273 самолета, 2282 вертолета.

Помимо этого, страны НАТО обязались не размещать на территории новых членов на постоянной основе существенные боевые силы, включая авиацию. Также были понижены лимиты вооружений для Польши, Венгрии, Чехии и Словакии.

В свою очередь, Россия не должна была размещать значительные силы на территории Калининградской и Псковской областей, а также обязалась вывести излишки вооружений из Грузии и все вооружения из Молдавии.

Адаптированный ДОВСЕ должны были ратифицировать все участники базового договора. Однако сделали это лишь Белоруссия, Украина, Казахстан и Россия. В итоге это и стало причиной введения Москвой моратория в 2007 году.

Россия приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году

Президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией действия ДОВСЕ и связанных с ним документов 13 июля 2007 года. Это решение было ратифицировано обеими палатами парламента и вступило в силу в ночь на 12 декабря 2007 года, через 150 дней с даты получения его расположенным в Нидерландах депозитарием.

В справке к указу главы государства от 13 июля 2007 года отмечалось, что причинами решения Москвы стали уклонение ставших членами НАТО бывших участников ОВД от переоформления их вооружений в западный блок, прямое превышение Североатлантическим альянсом установленных лимитов, развертывание на территории Болгарии и Румынии военных баз США, невыполнение странами НАТО обязательств по ратификации подписанного в 1999 году адаптированного ДОВСЕ и другие.

Выполнение Россией соглашения приостанавливалось «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ».