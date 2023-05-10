Цены на газ в Европе рекордно упали

Стоимость газа в Европе опустилась ниже $400 за тысячу кубометров впервые с июля 2021 года

В ходе торгов на лондонской бирже ICE в среду, 10 мая, стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF опускалась ниже отметки в 400 долларов за тысячу кубометров. Такого уровня цены достигли впервые с июля 2021 года, свидетельствуют данные площадки.

В нижней точке цена достигала 398,1 доллара за тысячу кубометров. На момент написания материала стоимость составляла 405 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе продолжают снижаться с пика в 3500 долларов за тысячу кубометров в августе 2022 года. С начала 2023-го котировки упали в цене более чем в два раза.

Такая динамика обусловлена высоким уровнем запасов в хранилищах, стабильными поставками сжиженного природного газа (СПГ) и ростом выработки возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). В апреле страны региона получили рекордный объем СПГ в размере 12,073 миллиарда кубометров. Поставки сохраняются на высоком уровне и в мае.

Также в Европе уже начались совместные закупки газа — механизм направлен на повышение энергетической безопасности региона в нынешних условиях, а также на снижение зависимости от энергоресурсов из России. 10 мая Еврокомиссия объявила первый международный тендер на совместную закупку газа для государств Евросоюза в рамках энергетической платформы. На старте, чтобы принять участие в закупках на общий объем 11,6 миллиарда кубометров, свои заявки подали 77 компаний из европейских стран.