Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:15, 10 мая 2023Экономика

Цены на газ в Европе рекордно упали

Стоимость газа в Европе опустилась ниже $400 за тысячу кубометров впервые с июля 2021 года

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В ходе торгов на лондонской бирже ICE в среду, 10 мая, стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF опускалась ниже отметки в 400 долларов за тысячу кубометров. Такого уровня цены достигли впервые с июля 2021 года, свидетельствуют данные площадки.

В нижней точке цена достигала 398,1 доллара за тысячу кубометров. На момент написания материала стоимость составляла 405 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе продолжают снижаться с пика в 3500 долларов за тысячу кубометров в августе 2022 года. С начала 2023-го котировки упали в цене более чем в два раза.

Котировки TTF1! от TradingView

Такая динамика обусловлена высоким уровнем запасов в хранилищах, стабильными поставками сжиженного природного газа (СПГ) и ростом выработки возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). В апреле страны региона получили рекордный объем СПГ в размере 12,073 миллиарда кубометров. Поставки сохраняются на высоком уровне и в мае.

Также в Европе уже начались совместные закупки газа — механизм направлен на повышение энергетической безопасности региона в нынешних условиях, а также на снижение зависимости от энергоресурсов из России. 10 мая Еврокомиссия объявила первый международный тендер на совместную закупку газа для государств Евросоюза в рамках энергетической платформы. На старте, чтобы принять участие в закупках на общий объем 11,6 миллиарда кубометров, свои заявки подали 77 компаний из европейских стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
ФСБ пресекла подготовку теракта на антифашистском фестивале в Самаре
На Украине опровергли планы атаковать Москву в День Победы
Президент Грузии захотела ввести визы для россиян. Может ли она осложнить жизнь туристам?
Назван способ снизить отток россиян из Арктики
Метавшего дротики в своих детей и избивавшего их россиянина осудили на 5 лет
Россиянам назвали самый вредный для фигуры алкоголь
Цены на газ в Европе рекордно упали
Пассажир снял загрузку багажа на камеру на чемодане и восхитил подписчиков
В Бразилии объявили трехдневный траур после смерти рок-певицы Риты Ли
Мэр Одессы опроверг сообщения о своем отъезде в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.