В Кремле прокомментировали данные о попытках ВСУ атаковать Москву 9 мая

Песков заявил, что правоохранители не докладывали о попытках ВСУ атаковать Москву 9 мая

Сотрудники правоохранительных органов не докладывали о каких-либо попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Москву 9 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий по ситуации приводит ТАСС.

До этого Telegram-канал Mash опубликовал данные о том, что украинская сторона пыталась атаковать Москву тремя дронами UJ-22 Airborne в День Победы. Действия противника успеха не имели.

«Сообщений о попытках атак дронов Москвы не поступало», — отметил пресс-секретарь президента России в ответ на вопрос журналистов.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в ходе праздничных мероприятий 9 мая в регионах страны не фиксировали значительных происшествий.

