На Украине опровергли слухи о гибели главкома ВСУ

Замминистра обороны Украины Маляр опровергла слухи о гибели главкома ВСУ Залужного

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла слухи о гибели главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как утверждает Маляр, в российском информационном поле распространяются слухи о гибели украинского командования. «На протяжении недель трех такие сообщения. Все живы», — написала замминистра.

Ранее глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр сообщил, что Залужный не примет участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов из-за напряженной ситуации на фронте.