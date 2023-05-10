Российские космонавты проверят скафандры перед выходом в космос

Российские космонавты на МКС проверят скафандры «Орлан-МКС» перед выходом в космос

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) проверят работу скафандров «Орлан-МКС» в рамках подготовки к внекорабельной деятельности. Об этом сообщил специальный корреспондент ТАСС, космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин.

По его словам, вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым они проверили скафандры на герметичность и заменили сменные элементы. Членам экипажа предстоит проверить параметры скафандра, связь и свои медицинские показатели. «Основной задачей на внекорабельной деятельности будет раскрытие радиатора, установленного на многоцелевой лабораторный модуль "Наука", и интеграция магистралей теплоносителя в радиаторе», — сказал Петелин.

Ранее стало известно, что выход Прокопьева и Петелина в открытый космос запланирован на 12 мая.

В апреле Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило, что продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы программы.