Российские космонавты выйдут в открытый космос в середине мая

РИА Новости: космонавты МКС Прокопьев и Петелин выйдут в космос 12 мая

Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос запланирован на 12 мая, заявили в «Роскосмосе». Об этом сообщает РИА Новости.

В отчете госкорпорации о работе космонавтов на Международной космической станции (МКС) говорится, что экипаж провел подготовку к выходу в открытый космос (ВКД-58) по российской программе.

В «Роскосмосе» уточнили, что в ходе подготовки Прокопьев и Петелин проверили пульты обеспечения выхода и систем стыковки скафандров к борту в модулях «Поиск» и «Звезда», изучили бортовую документацию, подготовили выносимое оборудование и инструменты. Также космонавты проверили и расконсервировали скафандры «Орлан-МКС».

В конце апреля в «Роскомосе» рассказали, что внекорабельную деятельность российских космонавтов на Международной космической станции (МКС) перенесли на начало мая. В госкорпорации уточнили, что возникла необходимость более детальной проработки задач выхода в открытый космос.