Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:12, 10 мая 2023Наука и техника

Российские космонавты выйдут в открытый космос в середине мая

РИА Новости: космонавты МКС Прокопьев и Петелин выйдут в космос 12 мая

Фото: Пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости

Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос запланирован на 12 мая, заявили в «Роскосмосе». Об этом сообщает РИА Новости.

В отчете госкорпорации о работе космонавтов на Международной космической станции (МКС) говорится, что экипаж провел подготовку к выходу в открытый космос (ВКД-58) по российской программе.

В «Роскосмосе» уточнили, что в ходе подготовки Прокопьев и Петелин проверили пульты обеспечения выхода и систем стыковки скафандров к борту в модулях «Поиск» и «Звезда», изучили бортовую документацию, подготовили выносимое оборудование и инструменты. Также космонавты проверили и расконсервировали скафандры «Орлан-МКС».

В конце апреля в «Роскомосе» рассказали, что внекорабельную деятельность российских космонавтов на Международной космической станции (МКС) перенесли на начало мая. В госкорпорации уточнили, что возникла необходимость более детальной проработки задач выхода в открытый космос.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Украинские беспилотники попытались атаковать военный объект в российском регионе
Российская корова топнула копытом и убила скотника
Стали известны подробности продления зерновой сделки
В Подмосковье против мужчины возбудили дело о реабилитации нацизма
На Украине обвиняемый в госизмене объяснил поступок грибной охотой
Полиция ОАЭ спасла оставшегося без денег россиянина и отправила его домой
В Москве началась встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана
Россиянам назвали главные тренды в одежде на лето
Участок московского метро открылся после реконструкции
Российские космонавты выйдут в открытый космос в середине мая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.