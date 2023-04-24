Выход в открытый космос по российской программе перенесли

«Роскосмос»: выход в открытый космос по российской программе перенесли на май

Внекорабельную деятельность российских космонавтов на Международной космической станции (МКС) перенесли на начало мая. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

«Ранее запланированный на 26 апреля 2023 года выход перенесен предварительно на начало мая в связи с необходимостью более детальной проработки его задач», — говорится в сообщении.

Отмечается, что космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев продолжают готовиться к предстоящему выходу.

19 апреля в «Роскосмосе» сообщили, что Прокопьев и Петелин завершили выход в открытый космос. Члены экипажа провели 7 часов 55 минут за бортом МКС.

В марте стало известно, что спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-22», который отстыковался от МКС, вернулся на Землю. На корабле с МКС доставили 218 килограммов грузов.