Космонавты «Роскосмоса» завершили выход в открытый космос

«Роскосмос»: космонавты на МКС Прокопьев и Петелин завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос. Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

За бортом Международной космической станции (МКС) члены экипажа провели 7 часов 55 минут.

За время выхода в открытый космос они, в частности, подготовили к переносу и перенесли радиатор с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», а также установили площадку «Якорь» для фиксации ног во время выхода.

В марте «Роскосмос» сообщил, что космонавты на МКС завершили установку кресел в пилотируемом корабле «Союз МС-23».

В декабре выход космонавтов Прокопьева и Петелина в открытый космос отменили из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегулирования пристыкованного к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-22».