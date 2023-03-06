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19:23, 6 марта 2023Наука и техника

Космонавты на МКС завершили установку кресел в «Союзе МС-23»

«Роскосмос» сообщил, что космонавты на МКС перенесли третье кресло в «Союз МС-23»

Фото: «Роскосмос»

Космонавты на Международной космической станции (МКС) завершили установку кресел в пилотируемом корабле «Союз МС-23». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Сегодня из американского Crew Dragon перенесен ложемент астронавта НАСА Франциско Рубио и установлен в правом кресле "Союза МС-23"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль вернет на Землю экипаж «Союза МС-22» во втором полугодии 2023 года, а также обеспечит срочный спуск космонавтов в случае экстренной ситуации.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что космонавты на МКС начали перенос кресел из неисправного «Союза МС-22» в «Союз МС-23». Два ложемента установили 2 марта.

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26 февраля «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, причалил к модулю «Поиск» Международной космической станции. Стыковка прошла в автоматическом режиме.

15 декабря 2022 года выход космонавтов Прокопьева и Петелина в открытый космос отменили из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегулирования пристыкованного к МКС «Союза МС-22». Радиатор системы пробил спорадический микрометеороид.

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Даниил Иринин
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