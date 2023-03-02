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13:32, 2 марта 2023Наука и техника

Кресла космонавтов перенесут из неисправного «Союза МС-22» в «Союз МС-23»

На МКС начали перенос кресел космонавтов из неисправного «Союза МС-22» в «Союз МС-23»

Фото: NASA / Wikimedia

На Международной космической станции (МКС) начали перенос кресел космонавтов из неисправного пилотируемого корабля «Союз МС-22» в недавно прибывший «Союз МС-23». Об этом со ссылкой на «Роскосмос» сообщает РИА Новости.

«Космонавты на Международной космической станции приступают к установке ложементов в беспилотном корабле "Союз МС-23"», — сказали в госкорпорации.

Отмечается, что перенос кресел космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина должен завершиться до конца дня.

Стыковка «Союза МС-23» к МКС состоялась 26 февраля.

13 февраля «Роскосмос» впервые показал повреждение внешней обшивки пилотируемого космического корабля «Союз МС-22».

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Иван Потапов
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