Гастроэнтеролог Александр Тряпицын назвал гречневую кашу идеальной для завтрака

Гречневую кашу можно назвать идеальным завтраком, считает гастроэнтеролог-диетолог Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова Александр Тряпицын. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Тряпицын пояснил, что основу рациона, согласно концепции пирамиды правильного питания, должны составлять злаковые продукты. Вторая группа — фрукты, третья — овощи, четвертая — белковые продукты (мясо, птица, морепродукты, яйца, орехи, семена и продукты переработки сои), пятая — молочные продукты.

Основным блюдом из злаков является каша. При этом ни в одном из руководств категорически нигде не прописано, что кашу нужно есть именно утром. Это, скорее, дань традиции или банальная практичность — кашу можно быстро приготовить Александр Тряпицын гастроэнтеролог-диетолог

По словам врача, пищевая ценность каши зависит от того, из какой крупы ее готовят. Больше всего белка содержит гречка, а жиров — гречка и овсянка. В манной и рисовой кашах преобладают углеводы, почти нет жиров и относительно мало белка.

В крупах содержится 9-13 процентов белков, однако белок зерновых имеет низкую биологическую ценность в связи с дефицитом эссенциальных аминокислот. Недостаток незаменимых аминокислот в крупах можно пополнять, сочетая их с молоком Александр Тряпицын гастроэнтеролог-диетолог

«Идеальный завтрак может состоять не только из каши, но и из салата из свежих овощей с небольшим количеством нежирного мяса, — продолжил Тряпицын. — Однако нет ничего плохого, если человеку нравится завтракать борщом или щами. Людям с тяжелой физической работой больше подойдет высококалорийный завтрак. Например, яичница или омлет с беконом и цельнозерновым хлебом и овощами».

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