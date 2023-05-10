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14:35, 10 мая 2023Экономика

Одна из крупнейших нефтесервисных компаний мира ограничила деятельность в России

Reuters: SLB ограничила бизнес в России для продолжения работы в условиях санкций

Фото: Business Wire / AP

Компания SLB (прежнее название — Schlumberger), которая является одной из крупнейших нефтесервисных корпораций мира, ограничила операционную деятельность в России, чтобы продолжить работать в условиях введенных санкций. Об этом сообщает Reuters.

SLB объяснила решение тем, что ее российский бизнес «зачастую» нарушал действие санкций. В связи с этим компания усилила контроль за поставками оборудования и техники из США, Великобритании, Евросоюза и Канады, а также закрыла российским сотрудникам доступ к определенному программному обеспечению, форумам и данным, которые хранятся в западных странах.

Корпорация ограничивает деятельность через несколько месяцев после расширения бизнеса за счет контрактов конкурентов, ушедших с рынка. В январе 2023 года подразделению компании удалось нарастить выручку, несмотря на то, что решение остаться в России вызвало резкую критику.

На фоне начала спецоперации на Украине из России ушли практически все западные нефтесервисные компании: в 2022 году рынок покинули Halliburton и Baker Hughes. Глава Роснедр Евгений Петров отмечал, что отказ западных компаний от сотрудничества представляет собой проблему для добычи нефти в северных морях. Год назад эксперты также прогнозировали, что Россия будет вынуждена сокращать добычу на шельфе, поскольку не обладает технологиями, позволяющими осваивать перспективные месторождения.

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Мария Грушко
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