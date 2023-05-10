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15:01, 10 мая 2023Россия

Стая собак насмерть загрызла российского пенсионера

В Иркутской области стая собак насмерть загрызла 63-летнего пенсионера возле сторожки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Усолье-Сибирском Иркутской области стая собак насмерть загрызла пенсионера. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по российскому региону.

По данным правоохранителей, тело 63-летнего мужчины нашли на территории овощехранилища рядом со сторожкой в понедельник, 8 мая. У россиянина была оторвана рука, на его теле было множество телесных повреждений.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Установлено, что мужчина скончался от полученных ран на месте происшествия.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать хозяев собак за самовыгул питомцев. Согласно поправкам в закон «Об ответственном обращении с животными», предполагается приравнять безнадзорный выгул питомцев к выбрасыванию их на улицу и штрафовать владельцев в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ, не менее 16 242 рублей).

Правительство России одобрило законопроект, который позволит властям регулировать своими законами право на усыпление бродячих собак. Новые нормы нужны для защиты населения в связи с неблагоприятной обстановкой в ряде субъектов, уточнили в кабмине.

Неблагоприятная обстановка с бродячими собаками сложилась в Оренбургской области — там стая собак набросилась на ребенка и насмерть его загрызла. Впоследствии депутаты парламента Оренбургской области направили в Госдуму предложение об умерщвлении бродячих собак. Согласно предложению, усыплять следует лишь агрессивных бездомных животных.

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Анастасия Шейкина
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