Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
13:30 (Мск)
Сара Эррани
Рим (ж)
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|За 3-е место
Милан
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Локомотив-Кубань
Завтра
19:30 (Мск)
УНИКС
Единая лига ВТБ|Финал
11:09, 10 мая 2023Спорт

Президент ЦСКА оценил сроки возвращения избитого баскетболиста Шведа на площадку

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что сезон для избитого баскетболиста Шведа окончен

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин оценил сроки возвращения избитого баскетболиста команды Алексея Шведа на площадку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам функционера, сезон для спортсмена закончен. «Будет восстанавливаться дома», — заявил Ватутин, подчеркнув, что не знает точных сроков возвращения Шведа к тренировкам.

5 мая суд в Москве арестовал четверых подозреваемых в избиении баскетболиста. 20-летнего Князя Амирсланова, его 17-летнего брата Рамзина, их водителя Юсуфа и 19-летнего Глеба Писарева отправили в СИЗО до 2 июля. Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») Уголовного кодекса РФ.

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Украинские беспилотники попытались атаковать военный объект в российском регионе
Российская корова топнула копытом и убила скотника
Стали известны подробности продления зерновой сделки
В Подмосковье против мужчины возбудили дело о реабилитации нацизма
На Украине обвиняемый в госизмене объяснил поступок грибной охотой
Полиция ОАЭ спасла оставшегося без денег россиянина и отправила его домой
В Москве началась встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана
Россиянам назвали главные тренды в одежде на лето
Участок московского метро открылся после реконструкции
Российские космонавты выйдут в открытый космос в середине мая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.