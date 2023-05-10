Президент ЦСКА оценил сроки возвращения избитого баскетболиста Шведа на площадку

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что сезон для избитого баскетболиста Шведа окончен

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин оценил сроки возвращения избитого баскетболиста команды Алексея Шведа на площадку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам функционера, сезон для спортсмена закончен. «Будет восстанавливаться дома», — заявил Ватутин, подчеркнув, что не знает точных сроков возвращения Шведа к тренировкам.

5 мая суд в Москве арестовал четверых подозреваемых в избиении баскетболиста. 20-летнего Князя Амирсланова, его 17-летнего брата Рамзина, их водителя Юсуфа и 19-летнего Глеба Писарева отправили в СИЗО до 2 июля. Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») Уголовного кодекса РФ.

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.