ГСУ СК Москвы: задержан четвертый подозреваемый в избиении баскетболиста Шведа

В Москве задержали четвертого подозреваемого в избиении российского баскетболиста Алексея Шведа. Об этом сообщает РИА Новости в Telegram-канале со ссылкой на ГСУ СК столицы.

По данным Telegram-канала «112», трое участников драки дали показания на водителя одного из них, Рамзина Амирсланова, — Юсуфа. Сейчас с мужчиной работают следователи.

Ранее в пятницу, 5 мая, суд в Москве арестовал троих подозреваемых в избиении Шведа. 20-летнего Князя Амирсланова, его 17-летнего брата Рамзина и 19-летнего Глеба Писарева отправили в СИЗО до 2 июля. Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») УК РФ.

2 мая защитник баскетбольного ЦСКА Алексей Швед сделал замечание шумной компании в ресторане. В результате начавшейся драки он получил травму.