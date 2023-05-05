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22:28, 5 мая 2023Силовые структуры

Задержан четвертый подозреваемый в избиении баскетболиста Шведа

ГСУ СК Москвы: задержан четвертый подозреваемый в избиении баскетболиста Шведа

Фото: Telegram-канал «112»

В Москве задержали четвертого подозреваемого в избиении российского баскетболиста Алексея Шведа. Об этом сообщает РИА Новости в Telegram-канале со ссылкой на ГСУ СК столицы.

По данным Telegram-канала «112», трое участников драки дали показания на водителя одного из них, Рамзина Амирсланова, — Юсуфа. Сейчас с мужчиной работают следователи.

Ранее в пятницу, 5 мая, суд в Москве арестовал троих подозреваемых в избиении Шведа. 20-летнего Князя Амирсланова, его 17-летнего брата Рамзина и 19-летнего Глеба Писарева отправили в СИЗО до 2 июля. Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») УК РФ.

2 мая защитник баскетбольного ЦСКА Алексей Швед сделал замечание шумной компании в ресторане. В результате начавшейся драки он получил травму.

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Марина Совина
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