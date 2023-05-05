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18:38, 5 мая 2023Силовые структуры

Подозреваемых в избиении баскетболиста Шведа отправили в СИЗО

В Москве суд арестовал троих подозреваемых в избиении баскетболиста Алексея Шведа

Кадр: видео Telegram-канал SHOT

В Москве суд арестовал троих подозреваемых в избиении российского баскетболиста Алексея Шведа. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 20-летнего Князя Амирсланова, его 17-летнего брата Рамзина и 19-летнего Глеба Писарева отправили в СИЗО до 2 июля. Они будут оставаться под стражей все время расследования уголовного дела по статье о хулиганстве с применением насилия.

Ранее троим напавшим на баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») УК РФ. Кроме того, устанавливается личность и местонахождение четвертого участника конфликта.

2 мая защитник баскетбольного ЦСКА Алексей Швед сделал замечание шумной компании в ресторане. В результате начавшейся драки он получил травму.

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Владимир Седов
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