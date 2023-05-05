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10:01, 5 мая 2023Спорт

Напавшим на баскетболиста Шведа предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение в хулиганстве фигурантам дела о нападении на Алексея Шведа

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Напавшим на баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа предъявили обвинение. Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

«Троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам»). Соответствующие процессуальные документы поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру», — говорится в заявлении.

Отмечается, что расследование уголовного дела и установление местонахождения соучастника обвиняемых находятся на контроле в прокуратуре.

МВД сообщило о задержании трех подозреваемых в нападении на Шведа 3 мая. Ими оказались мужчины от 17 до 20 лет.

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Дарья Коршунова
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Напавшим на баскетболиста Шведа предъявили обвинение
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