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17:17, 2 мая 2023Спорт

Стало известно об амнезии у Шведа после нападения

Baza: у баскетболиста Алексея Шведа после нападения диагностирована ретроградная амнезия

Кадр: Telegram-канал Baza

У российского баскетболиста Алексея Шведа диагностирована ретроградная амнезия. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации источника, после пережитого нападения игрок практически не помнит, что с ним произошло. Помимо амнезии, у баскетболиста диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

О нападении на Шведа стало известно ранее 2 мая. В драке с группой неизвестных у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу. В ЦСКА рассказали, что его жизни ничто не угрожает.

1 мая ЦСКА впервые в истории не вышел в финал Единой лиги ВТБ. Армейцы проиграли клубу «Локомотив-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф турнира. Красно-синие второй год подряд не смогли завоевать титул.

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Алексей Гусев
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