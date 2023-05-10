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23:03, 10 мая 2023Спорт

Эксперт рассказала о семи альтернативных тренировкам видах нагрузки

Фитнес-эксперт посоветовала заниматься танцами в качестве альтернативы тренировкам

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Фитнес-эксперт The Sun Элиза Лоуку рассказала о семи видах нагрузки, альтернативных тренировкам.

Первый вид — «физическая нагрузка как перекус». Специалист рекомендует добавить в свой распорядок дня два слота упражнений по пять минут. Она предложила выполнять приседания, пока закипает чайник, или делать энергичные подъемы на носочки для проработки икроножных мышц во время чистки зубов.

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Заменить легкую тренировку, по словам эксперта, также могут занятия танцами. Специалист отметила, что не менее эффективной нагрузкой считаются прыжки на батуте.

Кроме того, Лоуку посоветовала брать с собой на прогулку в парк напитки из кафе, а не пить их в зале. Это увеличит общее время физической активности. Неспешные прогулки на свежем воздухе эксперт также порекомендовала включить в план задач на день, если не удается уделить время тренировкам.

В качестве альтернативы занятиям спортом подойдет садоводство и уборка. Лоуку приводит исследование ученых из Университета Лафборо (Великобритания), которые подсчитали, что наведение порядка на кухне позволит сжечь в среднем 276 килокалорий в час, а в спальне — около 154 килокалорий.

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Андрей Стрельцов
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