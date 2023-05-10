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13:17, 10 мая 2023Спорт

Тренер развенчал миф о потоотделении при похудении

Тренер Максим Лихолетов заявил, что количество пота никак не влияет на похудение

Фото: Carl Barcelo / Unsplash

Фитнес-тренер Максим Лихолетов развенчал миф о потоотделении при похудении. Его слова приводит «Царьград».

Лихолетов заявил, что количество пота никак не влияет на потерю массы тела. По его мнению, при посещении бани или сауны также невозможно похудеть.

Тренер подчеркнул, что решающее значение для похудения имеет правильная частота пульса. Чтобы запустить процесс сжигания жиров и ускорить обмен веществ, необходимо поддерживать частоту пульса на отметке 65-75 процентов от максимальной. Он назвал самым эффективным занятием бег, так как при нем пульс разгоняется до 145-150 ударов в минуту.

3 апреля фитнес-тренер Евгения Абдуллаева развеяла миф о пользе упражнения для плоского живота, разработанного японским доктором Тошики Фукуцудзи. Абдуллаева заявила, что лежание с полотенцем под поясницей не поможет похудеть.

Анастасия Борисова
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