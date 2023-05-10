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16:12, 10 мая 2023Бывший СССР

Захарова назвала экстремистским заявление главы ГУР Украины об убийстве россиян

Захарова: заявление главы ГУР Украины об убийстве россиян является проявлением экстремизма

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова об убийстве россиян является проявлением экстремизма. Так на его высказывание отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Есть общие квалификации, которые позволяют судить о том, что данное прямое заявление, которое сделало официальное лицо, наделенное полномочиями, представитель силового ведомства, принимаемый на Западе, конечно, высказался как экстремист и террорист. Другого быть просто не может», — заявила дипломат.

Ранее Буданов сказал, что силы Украины «убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы» республики. Так он ответил на обвинения в причастности спецслужб страны к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной.

Позже в Кремле указали, что ни одна из столиц Европы не отреагировала на сказанное Будановым, а в Вашингтоне лишь заявили, что не одобряют это заявление, однако не осудили его.

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Варвара Кошечкина
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