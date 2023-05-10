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09:56, 10 мая 2023Мир

США не нашли доказательств участия спецслужб России в побеге Усса из Италии

Corriere della Sera: у США нет данных о причастности спецслужб РФ к побегу Усса из Италии

Фото: Andrew Kelly / Reuters

У США нет данных о причастности спецслужб России к побегу сына бывшего губернатора Красноярского края, российского предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии. Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на представителя американской разведки.

«Хотя мы не можем с полной уверенностью исключить какую-либо причастность российского правительства, до сих пор мы не видели никаких признаков того, что спецслужбы России вывезли Артема Усса из Италии», — заявил он.

Ранее в Госдепартаменте США побег из-под домашнего ареста Артема Усса назвали «грубым нарушением» Россией суверенитета Италии. Чиновница Госдепа назвала историю с Уссом «весьма прискорбным инцидентом». Она также выразила удовлетворение тем, что имущество российского предпринимателя ранее заморозили на Апеннинах и предложили ввести в отношении него санкции ЕС.

В марте задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края российский предприниматель Артем Усс совершил побег из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Накануне в Милане было принято решение о его экстрадиции в США.

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Виктория Кондратьева
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