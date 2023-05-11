В ЕС назвали суммарную помощь Украине

Боррель заявил, что страны ЕС оказали Украине суммарную помощь в 16 миллиардов евро

Европейские страны и организации оказали Украине суммарную помощь в размере 16 миллиардов евро. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель во время Европейской конференции по обороне и безопасности, пишет РИА Новости.

По его словам, первый транш Украине со стороны европейских стран составлял 500 миллионов евро. При этом сегодня ЕС «приближается к шести тысячам миллионов евро», если речь идет про помощь киевским властям. «Вместе страны и организации ЕС предоставили помощи на 16 миллиардов евро, и это не конец», — добавил Боррель.

Ранее глава дипломатии ЕС назвал способ немедленно прекратить конфликт на Украине. Боррель считает, что это возможно, если страны Запада прекратят военную поддержку Киева.

Помимо этого, политик заключил, что конфликт на Украине показал существующие разногласия Запада с остальными частями мира. «Есть риск, что эти расхождения будут расти и превратятся в значительный разрыв», — рассказал Боррель.