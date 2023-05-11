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09:06, 11 мая 2023Ценности

66-летняя фитнес-инструктор показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов

66-летняя американская фитнес-инструктор Остин показала фигуру в купальнике 90-х годов

Фото: @deniseaustin

Американская фитнес-инструктор зрелого возраста Дениз Остин показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

66-летняя женщина разместила коллаж из фото, на которых предстала перед зрителями в ярко-розовом слитном купальнике с белой обработкой на фоне моря. При этом один из снимков был сделан в ее молодости, а другой — в нынешнее время. На последнем кадре видно, что тело Остин в настоящие дни выглядит подтянутым и рельефным. Свой образ она дополнила укладкой на длинных волосах и макияжем в нейтральных оттенках. «Как же здорово вернуться в прошлое и вспомнить, как я выглядела в 90-е годы», — подписала она публикацию.

Подписчики оценили внешний вид американки в комментариях постом. «Теперь вы выглядите еще круче!», «Со временем вы только хорошеете», «Вы потрясающая», — написали они.

В апреле британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз показала стройную фигуру в облегающих брюках во время прогулки. На размещенном снимке 89-летняя звезда позировала в узких топе и штанах, которые заправила в высокие сапоги. Кроме того, она надела винтажную кожаную куртку французского люксового бренда Yves Saint Laurent.

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Екатерина Ештокина
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