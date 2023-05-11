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10:38, 11 мая 2023Мир

Трамп призвал не спешить осуждать Путина

Экс-президент США Трамп: сейчас не время обвинять президента России Путина за начало СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Brian Snyder / Reuters

Сейчас не время обвинять президента России Владимира Путина за начало специальной военной операции (СВО) на Украине, когда на повестке урегулирование конфликта между Москвой и Киевом. С таким заявлением выступил бывший американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала CNN.

«Я думаю, это то, что не следует обсуждать сейчас», — отметил Трамп, добавив, что в случае признания Путина «военным преступником» заключить мирный договор между Россией и Украиной будет гораздо сложнее.

Экс-президент отказался прямо ответить на вопрос, какую сторону конфликта он готов поддержать. «Я хочу, чтобы люди перестали умирать», — признался республиканский политик, пообещав положить конец боевым действиям «через 24 часа» после своей победы на предстоящих президентских выборах в США.

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В марте нынешний президент США Байден назвал президента России Владимира Путина «военным преступником». После этого лидер Соединенных Штатов снова высказал оскорбления в адрес Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь Байден словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы. Дипломат напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й ныне действующий президент Джо Байден выборы проиграет).

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Глеб Бажуткин
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