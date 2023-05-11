В России предложили ответ в случае применения Украиной Storm Shadow

Депутат Шеремет призвал ударить по западным границам Украины при применении Storm Shadow

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет заявил, что в случае применения Киевом британских крылатых ракет Storm Shadow следует нанести массированный ракетный удар по западным границам Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Пора отсечь любую возможность переброски из Польши на территорию Украины оружия массового уничтожения», — сказал он.

Шеремет заявил, что пора «остудить горячие головы», которые вздумали посягнуть на границы России.

11 мая CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщил, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. Дальность поражения у этих ракет достигает 300 километров. Позднее эту информацию подтвердил министр обороны королевства Бен Уоллес.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова адекватно ответить на возможные поставки Великобританией ракет дальнего радиуса действия на Украину. Он пояснил, что Москва негативно относится к вероятности поставок Лондоном подобных ракет Киеву.