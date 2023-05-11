В ФРГ призвали Шольца поставить перед Зеленским вопрос о работе «Миротворца»

В бундестаге призвали Шольца обсудить с Зеленским ситуацию с работой «Миротворца»

Депутат бундестага от Левой партии Андрей Хунко обратился к правительству Германии с вопросом о том, намерен ли канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудить ситуацию с базой «врагов Украины» — сайтом «Миротворец» — в ходе грядущей встречи с украинским главой Владимиром Зеленским. Текст парламентского запроса Хунко поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийный лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля». Несмотря на то, что подобная деятельность противоречит украинскому законодательству, в разные периоды существования «Миротворца» с сайтом сотрудничали государственные органы Украины. Портал по сей день продолжает активно пополняться новыми именами.



«Планирует ли канцлер Германии Олаф Шольц обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Германию 13 мая вопрос о сайте «Миротворец», на котором перечислены тысячи якобы "врагов Украины", в том числе депутаты бундестага и многочисленные немецкие журналисты и общественные деятели, а также такие личности, как бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, если нет, то почему, и когда представители нынешнего федерального правительства в последний раз это делали?» — говорится в обращении Хунко.

В августе 2019 года Хунко, имя которого также фигурирует в базе данных «Миротворец», призвал удалить сайт и начать уголовное преследование его администраторов.

«Мне известно, что украинские госструктуры, к сожалению, по-прежнему активно пользуются сайтом "Миротворец". Это инструмент запугивания всего украинского народа и страшный пережиток эпохи Порошенко», — говорилось в его обращении.

Ранее сенатора из Румынии Диану Шошоакэ включили в базу «Миротворца». На сайте уточнялось, что причиной включения Шошоакэ в реестр стал тот факт, что она подала законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть Южного региона Украины. Более того, сенатора обвинили в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

До этого российскую блогершу и рэп-исполнительницу Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка, внесли в базу сайта «Миротворец» на основании фейковой новости о спонсировании ей российской армии. В личной карточке Зотеевой говорилось, что она обвиняется в «осознанных деяниях против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушениях».