Инстасамку внесли в базу «Миротворца» из-за фейка о спонсировании российской армии

Российскую блогершу и рэп-исполнительницу Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка, внесли в базу сайта «Миротворец» за фейк о спонсировании российской армии. Об этом сообщается на сайте ресурса.

В личной карточке Зотеевой говорится, что она обвиняется в «осознанных деяниях против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушениях».

По данным «Миротворца», Инстасамка пожертвовала крупную сумму в поддержку Вооруженных сил России (ВС РФ). В качестве источников ресурс указал фан-аккаунты артистки. Однако ранее Зотеева в своем Telegram-канале опровергла информацию о пожертвованиях российской армии. «Я не донатила ничего никому», — писала она.

В марте Зотеева уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты. Инстасамка объяснила фанатам, что эмоциональное состояние не позволяет ей в настоящее время работать в России. Позже она также отменила все запланированные в стране концерты.