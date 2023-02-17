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13:47, 17 февраля 2023Интернет и СМИ

Инстасамку внесли в базу «Миротворца»

Инстасамку внесли в базу «Миротворца» из-за фейка о спонсировании российской армии

Кадр: INSTASAMKA / YouTube

Российскую блогершу и рэп-исполнительницу Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка, внесли в базу сайта «Миротворец» за фейк о спонсировании российской армии. Об этом сообщается на сайте ресурса.

В личной карточке Зотеевой говорится, что она обвиняется в «осознанных деяниях против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушениях».

По данным «Миротворца», Инстасамка пожертвовала крупную сумму в поддержку Вооруженных сил России (ВС РФ). В качестве источников ресурс указал фан-аккаунты артистки. Однако ранее Зотеева в своем Telegram-канале опровергла информацию о пожертвованиях российской армии. «Я не донатила ничего никому», — писала она.

В марте Зотеева уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты. Инстасамка объяснила фанатам, что эмоциональное состояние не позволяет ей в настоящее время работать в России. Позже она также отменила все запланированные в стране концерты.

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Олег Давыдов
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