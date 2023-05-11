В Эстонии захотели закрыть пограничный переход с Россией

Министр Ляэнеметс: Эстония рассмотрит вопрос о закрытии погранпункта на границе с Россией

Эстония планирует рассмотреть вопрос о закрытии погранпункта Койдула на границе с Россией. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

Таллин проведет анализ, нужен ли этот пограничный пункт. Причиной министр назвал сокращение пересечений границы на востоке страны. Там помимо пункта Койдулы есть пункт Лухамаа.

«Нужны ли нам два пункта рядом, если пересечение границы сократилось почти на 50%?» — отметил Ляэнеметс.

Ранее в МИД России обвинили власти Эстонии в политике, которая направлена на «выдавливание русскоязычного меньшинства из всех сфер общественной жизни». В ведомстве отметили, что власти делают все, чтобы лишить людей «доступа к родному языку и культуре и связи с исторической родиной и таким образом вытравить их национальную идентичность».

Кроме того, в начале апреля департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть в интернете запрещенные в Европейском союзе российские телеканалы.