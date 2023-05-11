Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:52, 11 мая 2023Мир

В Эстонии захотели закрыть пограничный переход с Россией

Министр Ляэнеметс: Эстония рассмотрит вопрос о закрытии погранпункта на границе с Россией

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Эстония планирует рассмотреть вопрос о закрытии погранпункта Койдула на границе с Россией. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

Таллин проведет анализ, нужен ли этот пограничный пункт. Причиной министр назвал сокращение пересечений границы на востоке страны. Там помимо пункта Койдулы есть пункт Лухамаа.

«Нужны ли нам два пункта рядом, если пересечение границы сократилось почти на 50%?» — отметил Ляэнеметс.

Ранее в МИД России обвинили власти Эстонии в политике, которая направлена на «выдавливание русскоязычного меньшинства из всех сфер общественной жизни». В ведомстве отметили, что власти делают все, чтобы лишить людей «доступа к родному языку и культуре и связи с исторической родиной и таким образом вытравить их национальную идентичность».

Кроме того, в начале апреля департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть в интернете запрещенные в Европейском союзе российские телеканалы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны опровергло заявления о прорыве обороны в зоне СВО
США задумались об ограниченном ослаблении санкций против России
В Польше сравнили Шольца с Геббельсом
В Эстонии захотели закрыть пограничный переход с Россией
Минобороны заявило о продолжении штурма Артемовска
Россиянам рассказали о пользе сна в прохладных помещениях
Минобороны России оценило обстановку в зоне спецоперации
Украшения Cartier и Graff на на 7,4 миллиона рублей на дали ввезти в Россию
В Подмосковье загорелся элитный особняк
Над Белгородом сработала система ПВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.