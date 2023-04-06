В МИД обвинили власти Эстонии в давлении на русскоязычное меньшинство

В МИД осудили власти Эстонии за выдавливание русскоязычного меньшинства из жизни общества

В Министерстве иностранных дел (МИД) России осуждают политику Эстонии, направленную на «выдавливание русскоязычного меньшинства из всех сфер общественной жизни», сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Текст ее заявления был опубликован на сайте МИД.

По словам Захаровой, власти республики делают все, чтобы «лишить русскоязычных доступа к родному языку и культуре и связи с исторической родиной и таким образом вытравить их национальную идентичность». Дипломат также отметила, что ряд видных представителей эстонской русскоязычной общины был «брошен в тюрьму либо выдворен» за пределы Эстонии, а остальные — запуганы.

Ранее в МИД Эстонии решили выслать российского дипломата и объявить его персоной нон грата. В качестве причины такого решения в ведомстве назвали нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. В ответ на действия Таллина Москва объявила о высылке эстонского дипломата аналогичного уровня.