Из России решили выслать эстонского дипломата

МИД: Россия высылает эстонского дипломата в ответ на действия Таллина

В ответ на действия Таллина Россия высылает эстонского дипломата. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

В ведомстве заявили, что в пятницу, 31 марта, в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Эстонии Яна Ванамельдер, которой был «выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта "persona non grata" без каких-либо оснований дипломатического сотрудника посольства Российской Федерации в Таллине».

В министерстве добавили, что, «исходя из принципа взаимности», из России в те же сроки будет выслан эстонский дипломат аналогичного уровня.

24 марта в МИД пообещали ответить на объявление сотрудника российского посольства в Таллине персоной нон грата. До этого в эстонском внешнеполитическом ведомстве сообщали, что причиной такое решения стало нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.