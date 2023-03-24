В МИД пообещали ответить на высылку российского дипломата из Эстонии

МИД: Россия ответит на высылку своего дипломата из Эстонии

Россия ответит на высылку еще одного своего дипломата из Эстонии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, передает ТАСС.

В ведомстве пообещали, что с российской стороны «последует ответ» на действия прибалтийской республики.

24 марта стало известно, что власти Эстонии решили выслать российского дипломата и объявили его персоной нон грата. В качестве причины такого решения в МИД республики назвали нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.