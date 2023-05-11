В Польше засекретили часть информации о расследовании найденной ракеты

Замглавы МИД Яблоньский: часть информации о найденной под Быдгощем ракете засекречена

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио сообщил, что Варшава засекретила часть информации о расследовании ракеты, появившейся на территории страны.

На просьбу прокомментировать произошедший под Быдгощем инцидент Яблоньский заявил, что не может ничего сказать по данному делу, так как «значительная часть информации, касающейся этого происшествия, секретная».

27 апреля Минобороны Польши сообщило, что обломки неопознанного военного объекта обнаружили на северо-западе страны недалеко от города Замосць, примерно в 15 километрах от Быдгоща. Радио RMF FM ранее утверждало, что этот объект — ракета класса «земля-воздух», на которой якобы есть надписи на русском языке.

Впоследствии Польша попросила США помочь в расследовании инцидента с найденной ракетой. Варшава рассчитывает получить материалы, которые позволят установить, откуда эта ракета, по какому маршруту она летела и когда именно это произошло.