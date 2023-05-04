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15:43, 4 мая 2023Мир

Польша попросила США помочь в расследовании инцидента с найденной ракетой

RFM FM: Польша попросила США помочь в расследовании инцидента с найденной в лесу ракетой

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша попросила США помочь в расследовании инцидента с найденной 27 апреля в лесу ракетой. О просьбе Варшавы передает польское радио RFM FM.

По его данным, польские службы уже сотрудничают по этому вопросу с американскими коллегами. Варшава рассчитывает получить материалы, которые позволят установить, откуда эта ракета, по какому маршруту она летела и когда именно это произошло.

27 апреля Минобороны Польши сообщило, что обломки неопознанного военного объекта обнаружили на северо-западе страны недалеко от города Замосць. Радио RMF FM ранее утверждало, что этот объект — ракета класса «земля-воздух», на которой якобы есть надписи на русском языке.

Портал Onet со ссылкой на источники в польской армии заявил, что найденную ракету могли выпустить с российского самолета из Белоруссии, однако «у них пока нет стопроцентного подтверждения этого факта». Тем не менее польский генерал Роман Полько усомнился в российском происхождении обломков.

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Семен Александров
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