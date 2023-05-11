Глава Минздрава рассказал о состоянии Прилепина

Глава Минздрава Мурашко заявил, что выписывать Прилепина из больницы пока не планируют

Выписка сопредседателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и писателя Захара Прилепина из больницы пока не планируется. О состоянии пережившего покушение политика рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

По его словам, медики продолжают лечение Прилепина. Для консультации привлечены специалисты из федеральных институтов, которые скоро приедут в больницу. Врачи оценивают состояние писателя как нормальное.

Ранее Прилепин рассказал, что ему сообщали об угрозе со стороны украинских диверсионных групп еще в 2017 году, когда он был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения Донецкой народной республики (ДНР). По словам политика, в том же году саперы дважды обезвреживали фугасы возле его дома в Донецке.

6 мая в Нижнем Новгороде был взорван автомобиль, в котором находились писатель Захар Прилепин и его 27-летний охранник Александр Шубин. В результате публицист получил многочисленные травмы, а его спутник погиб. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.