Прилепин рассказал об угрозах украинских диверсионных групп до покушения

Захар Прилепин рассказал об угрозе со стороны украинских диверсионных групп в 2017 году

Захару Прилепину сообщали об угрозе со стороны украинских диверсионных групп еще в 2017 году, когда он был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР. Об этом писатель рассказал в комментарии изданию «Нижегородская правда».

«В том же году саперы дважды снимали фугасы прямо возле моего дома в Донецке», — отметил Прилепин. Он также поделился планами на будущее, заявив, что покушение не повлияет на его деятельность и не изменит его решения служить по контракту в Росгвардии.

Ранее жена писателя Мария высказалась о его состоянии после взрыва. По ее словам, он идет на поправку, в больнице «обо всем заботятся», и на данный момент ничего более для восстановления не требуется.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское в Нижегородской области. При взрыве погиб личный охранник писателя. Следственный комитет России квалифицировал взрыв как теракт.