Росфинмониторинг включил Арестовича в список террористов

Алексей Арестович попал в список террористов Росфинмониторинга

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович включен в список террористов. Об этом сообщил Росфинмониторинг.

Политик пополнил перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Российский закон предписывает замораживать их банковские счета и приостанавливать обслуживание.

15 января Арестович заявил, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств ПВО. 17 января он написал заявление об уходе в отставку.

После отставки Арестович не раз допускал поражение Украины в рамках российской специальной военной операции. 22 января политик сказал, что Киев не сможет одержать победу в конфликте с Москвой.