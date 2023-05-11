В Словакии усилена охрана президента из-за угроз неизвестных

sme.sk: в Словакии усилена охрана президента Зузаны Чапутовой из-за угроз неизвестных

В Словакии приняли решение усилить охрану президента Зузаны Чапутовой из-за угроз неизвестных. Об этом сообщает словацкий портал sme.sk.

Утверждается, что неизвестные присылают словацкому президенту и ее семье, в том числе детям, патроны в конвертах и письма, «полные антисемитизма». Помимо этого, периодически появляются сообщения о минировании. По уточненным данным, угрозы семье президента достигли таких размеров, что было решено обратиться к охране.

По открытым источникам, первый в истории Словакии президент, занимающая этот пост с лета 2019 года, разведена. У нее есть две дочери.

Ранее во время торжественного обращения к гражданам ко Дню Победы президент Словакии напомнила об освобождении страны от фашизма Красной армией. По словам Зузаны Чапутовой, территорию Словакии и Восточной Европы освободила главным образом советская армия с помощью местных бойцов антигитлеровского Сопротивления, 1-го чехословацкого армейского корпуса и румынской армии.

7 мая в Словакии был объявлен новый премьер-министр Людовит Одор. Он займет пост вместо Эдуарда Хегера, который незадолго до этого сложил полномочия на фоне кризиса в кабинете министров.