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18:03, 7 мая 2023Мир

Объявлен новый премьер-министр Словакии

Президент Словакии Чапутова: новым премьер-министром станет Людовит Одор

Фото: Herbert Neubauer / Reuters

Новым премьер-министром Словакии станет Людовит Одор. Его имя объявила президент европейского государства Зузана Чапутова на экстренном брифинге в воскресенье 7 мая, передает агентство ТАСС.

«Новым премьер-министром будет назначен заместитель председателя Национального банка Словакии Людовит Одор», — сообщила она. Одор сменит на этом посту ранее исполняющего обязанности главы правительства государства Эдуарда Хегера.

Ранее в этот же день стало известно о том, что Эдуард Хегер принял решение подать президенту Словакии Зузане Чапутовой прошение об отставке на фоне кризиса в кабинете министров. В заявлении для газет исполняющий обязанности главы правительства государства указал, что он представлял лидеру страны несколько предложений, которые, по его мнению, могли бы разрешить имеющиеся трудности, однако та не поддержала ни одно из них. В результате чиновник захотел сложить свои полномочия.

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Полина Кислицына
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