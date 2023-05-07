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12:58, 7 мая 2023Мир

Премьер Словакии заявил о желании подать в отставку

Премьер Словакии Хегер заявил о желании подать в отставку на фоне кризиса в правительстве

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Глава правительства Словакии Эдуард Хегер сообщил, что принял решение подать президенту Зузане Чапутовой прошение об отставке на фоне кризиса в кабинете министров. Об этом пишет ТАСС.

В воскресном заявлении для прессы он указал, что ранее представил Чапутовой несколько предложений по поводу разрешения трудностей, но она не поддержала ни одно из них. Из-за этого премьер намерен сложить полномочия.

До этого о своем желании уйти в отставку заявили глава МИД страны Растислав Качер и министр сельского хозяйства Самуэл Влчан. Последний подал в отставку на фоне обвинений в том, что аффилированная с его семьей фирма получила невозвратные государственные субсидии на сумму более 1,4 миллиона евро.

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Платон Щукин
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