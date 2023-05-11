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20:11, 11 мая 2023Мир

В ООН отреагировали на передачу британских крылатых ракет Украине

Представитель генсека ООН Дюжаррик отказался комментировать передачу крылатых ракет Киеву

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

ООН отказалась комментировать передачу Лондоном британских крылатых ракет Storm Shadow Киеву, но выразила интерес в скорейшем завершении конфликта в ближайшем будущем. Так на передачу Украине ракетных вооружений отреагировал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Мы не комментируем каждую поставку оружия, когда она осуществляется. Мы хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями», — ответил он.

11 мая CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщил, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. Дальность поражения у этих ракет достигает 300 километров. Позднее эту информацию подтвердил министр обороны королевства Бен Уоллес.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова адекватно ответить на возможные поставки Великобританией ракет дальнего радиуса действия на Украину. Он пояснил, что Москва негативно относится к вероятности поставок Лондоном подобных ракет Киеву.

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Виктория Кондратьева
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