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00:10, 11 мая 2023Наука и техника

В США рассказали о секрете новой подлодки «Вирджиния»

19FortyFive: новая подлодка ВМС США типа «Вирджиния» Block V получит больше ракет

Фото: U.S. Navy / General Dynamics Electric Boat / Wikimedia

Новая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) типа «Вирджиния» Block V Военно-морских сил (ВМС) США сможет нести больше крылатых ракет Tomahawk. О секрете субмарины рассказали в публикации издания 19FortyFive.

Отмечается, что первую подлодку типа «Вирджиния» Block V строят в Гротоне, штат Коннектикут. Усовершенствованные субмарины останутся на вооружении ВМС США до 2070-х годов.

Новая «Вирджиния» получит модуль полезной нагрузки Virginia Payload Module (VPM), который позволит нести кораблю в три раза больше ракет Tomahawk, чем подлодки Block IV. Также VPM можно перенастраивать для работы с перспективными боеприпасами.

АПЛ типа «Вирджиния» несут по 12 ракет Tomahawk. Субмарины серий Block III и Block IV получили две пусковые установки револьверного типа. Также в арсенал подлодок входят торпеды.

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В апреле издание Breaking Defense писало, что ВМС США продлили срок службы многоцелевой АПЛ Alexandria типа «Лос-Анджелес» до сентября 2025 года.

В ноябре 2022 года директор программ стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф сообщил, что инженеры будут прорабатывать физику запуска гиперзвуковой ракеты из-под воды перед размещением нового оружия на подлодках типа «Вирджиния» в 2029 году.

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Даниил Иринин
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