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15:24, 11 мая 2023Экономика

Последствия возможного дефолта США оценили

Министр финансов США Джанет Йеллен: дефолт подорвет мировое лидерство Вашингтона

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что неспособность избежать дефолта нанесет ущерб международному лидерству Вашингтона. Об этом со ссылкой на комментарии министра сообщает Bloomberg.

Глава американского Минфина сделала заявление во время пресс-конференции на саммите руководителей финансовых ведомств стран G7 в Японии. По ее словам, дефолт может «спровоцировать глобальный экономический спад», а также «подорвать мировое экономическое лидерство США и способность защищать интересы национальной безопасности».

Отвечая на вопрос, существует ли долгосрочное решение проблемы потолка госдолга, Йеллен предположила, что для Конгресса США было бы лучше совсем отказаться от лимита государственных заимствований, который не зависит от его собственных бюджетных решений. «Я думаю, что мы должны найти другую систему для принятия решений о фискальной политике. Конгресс мог бы отменить потолок госдолга или решить это иначе», — сказала она.

Она добавила, что законодатели могут принять решение сохранить лимит, но изменить связанные с ним правила так, чтобы подавляющее большинство голосов в Конгрессе не позволило президенту в одностороннем порядке повышать потолок.

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Президент США Джо Байден ранее на этой неделе начал переговоры с законодателями по экономической ситуации. Он предупредил о возможных последствиях дефолта и назвал их разрушительными для экономики страны. При этом спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти после встречи с президентом заявил, что лидеры Конгресса не достигли подвижек в вопросе повышения потолка госдолга.

Правительство США достигло установленного законом потолка госдолга в январе, и с тех пор Минфин использует специальные меры для временного увеличения объема имеющихся наличных средств и осуществления государственных платежей. Йеллен предупредила, что откладывание решение об увеличении лимита «до последней минуты» может нанести ущерб деловой и потребительской уверенности.

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Влада Горячева
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