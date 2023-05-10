Байден предупредил о последствиях дефолта в США. Чем грозит возможный кризис?

Президент США Байден назвал возможный дефолт разрушительным для экономики страны

Президент Джо Байден провел переговоры с лидерами Конгресса по экономической ситуации в стране. Об итогах встречи он высказался в беседе с журналистами, сообщает РИА Новости.

Последствия дефолта

Байден предупредил о возможных последствиях дефолта в США и назвал их разрушительными для экономики страны. При этом спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти после встречи с президентом заявил, что лидеры Конгресса не достигли подвижек по вопросу повышения потолка госдолга. Превышение лимита грозит трудностями с оплатой различных социальных расходов, а также долгов и процентов по уже взятым обязательствам.

Я не знаю, что думает Маккарти, спикер Маккарти. Я думаю, что ему виднее лучше. И я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным Джо Байден президент США

В том же выступлении глава государства высказался о необходимости избежать дефолта в США. Чтобы избежать его, он не исключил никаких мер, «кроме самого дефолта». Американский лидер также допустил кратковременное повышения потолка госдолга. «Я не исключаю ничего», — подчеркнул он.

При этом политик выразил готовность обсудить с лидерами Конгресса приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта. Он анонсировал продолжение дискуссии в пятницу, 12 мая, и был рад увидеть намерение конгрессменов избежать кризиса.

Угроза кризиса

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен еще в январе предупредила Конгресс, что ведомство вынуждено применить экстраординарные меры из-за расчетного достижения потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Она также сообщала, что стране угрожает риск дефолта в июне.

31,4 триллиона долларов составляет лимит госдолга США

Глава Минфина заявляла, что у ведомства заканчиваются способы, которые могут помочь избежать дефолта в стране. По ее словам, министерство уже несколько месяцев использует экстраординарные меры, но они почти исчерпали себя. Она также прокомментировала сроки наступления дефолта в стране и заявила о неточности в предположениях.

Мы прогнозируем, что в начале июня у нас закончатся деньги. Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность Джанет Йеллен глава Минфина США

В свою очередь сенатор Маккарти называл несерьезным проект бюджета США на 2024 финансовый год. По его мнению, высокий долг грозит инфляцией. Маккарти также сравнил эту проблему с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия необходимых действий. По его мнению, Байден «ничего не сделал» для предотвращения финансового кризиса.

Способы решения

Еще в январе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призывала республиканцев в американском Конгрессе поддержать очередное повышение потолка государственного долга США без каких-либо условий. С 1997-го по 2022 год этот показатель корректировался 22 раза. Однако республиканцы предлагают повысить потолок госдолга на фоне сокращения расходов.

27 апреля Палата представителей США одобрила законопроект о повышении потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов в обмен на резкое снижение расходов. Документ представители республиканцами. 217 конгрессменов поддержали инициативу, тогда как 215 членов палаты представителей выступили против. Документ направили на рассмотрение в сенат, контролируемый демократами.