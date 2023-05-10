Байден высказался о необходимости избежать дефолта в США

Байден заявил, что лидеры конгресса едины в необходимости избежать дефолта в США

Президент США Джо Байден высказался о необходимости избежать дефолта в стране. По его словам, лидеры конгресса едины в этом мнении и продолжат обсуждать ситуацию, передает РИА Новости.

Глава государства, говоря о планах республиканцев привязать сокращение государственных расходов к повышению потолка госдолга, заявил, что намерен отдельно обсудить свой проект по бюджету Соединенных Штатов и приоритетов в расходах, «но не под угрозой краха».

Байден сообщил, что был рад услышать в ходе встречи с конгрессменами слова о необходимости избежать дефолта. Он намерен продолжить обсуждение в пятницу, 12 мая.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что у Минфина заканчиваются способы, которые могут помочь избежать дефолта в стране. По ее словам, министерство уже несколько месяцев использует экстраординарные меры, но возможность делать это подходит к концу.

