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09:05, 12 мая 2023Из жизни

В Индии самка ягуара умерла из-за травм после спаривания с самцом

Indian Express: в Индии самцы ягуара серьезно ранили самку во время спаривания

Фото: Jin Kemoole / Wikimedia

В Индии погибла самка ягуара по кличке Дакша, привезенная из Южной Африки для восстановления популяции крупных кошек. Об этом сообщает Indian Express.

Дакша жила в Национальном парке Куно с февраля 2023 года. Ожидалось, что она спарится с самцами Ваю и Агни и принесет потомство. 2 мая, через несколько дней после первой встречи с самцами, хищницу обнаружили в загоне с серьезными ранами. Ветеринары пытались ее спасти, однако, несмотря на их усилия, она умерла в тот же день.

Травмы, обнаруженные у самки ягуара по имени Дакша появились в ходе взаимодействия с одним из самцов. Вероятнее всего, во время спаривания. Агрессивное поведение группы самцов по отношению к самке во время брачного периода довольно типично для ягуаров. В этой ситуации у наблюдающих зоологов почти нет шансов вмешаться

Дж. С. Шошанглава департамента по охране дикой природы штата Мадхья-Прадеш

Решение выпустить Дакшу в один загон с самцами было принято 30 апреля 2023 года при участии ведущих зоологов и специалистов по сохранению дикой природы.

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Это уже третий ягуар, который погиб в Национальном парке Куно за последние несколько месяцев. Двое других животных скончались от инфекций.

Начиная с прошлого года, в Индию завезли 20 африканских хищников: 12 из Южной Африки и восемь из Намибии.

Ягуаров привезли в Индию, чтобы возродить их популяцию. Раньше представители этого вида обитали на территории страны в большом количестве, но со временем их истребили. Последний индийский ягуар погиб в 1947 году, в 1952 году в Индии им официально присвоили статус исчезнувшего вида.

Ранее сообщалось о туристе из Великобритании, который обнаружил в джунглях считвшихся вымершими виды животных. В Папуа-Новой Гвинее он нашел луизиадскую питту и телефоминского кускуса.

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Антонина Черташ
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