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03:49, 12 мая 2023Мир

В Калифорнии произошло землетрясение

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Фото: Carlos Barria / Reuters

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает телеканал Fox40 со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в четырех километрах юго-западнее населенного пункта Ист-Шор, его очаг залегал на глубине 1,5 километра. Информации о жертвах или разрушениях на данный момент нет.

29 апреля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у побережья американского штата Аляска. Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к востоку от населенного пункта Чигник.

Также ранее у побережья Филиппин было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 92 километрах к юго-востоку от города Пундагитан — в нем проживают 2,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 70 километров.

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Марина Совина
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