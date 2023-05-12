В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,5

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает телеканал Fox40 со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в четырех километрах юго-западнее населенного пункта Ист-Шор, его очаг залегал на глубине 1,5 километра. Информации о жертвах или разрушениях на данный момент нет.

29 апреля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у побережья американского штата Аляска. Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к востоку от населенного пункта Чигник.

Также ранее у побережья Филиппин было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 92 километрах к юго-востоку от города Пундагитан — в нем проживают 2,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 70 километров.