Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:22, 12 мая 2023Россия

В Петербурге медсестра в доме ребенка обожгла трехлетнюю девочку

В Петербурге медсестра в доме ребенка обожгла трехлетнюю девочку во время процедур

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге медсестра психоневрологического дома ребенка обожгла трехлетнюю девочку во время гигиенических процедур. Об этом сообщается в Telegram-канале 78.ru.

По сведениям издания, все произошло еще 1 мая, однако руководство дома ребенка об инциденте сообщать не торопилось. 55-летняя медсестра обожгла ногу маленькой пациентки. На протяжении десяти дней сотрудники пытались лечить ожог самостоятельно.

Позже девочку отвезли в детскую городскую больницу. Материал о случившемся передали петербургским следователям.

В марте сообщалось, что медсестра в роддоме Николаевска-на-Амуре Хабаровского края обожгла кипятком младенца во время купания. Сотрудница роддома решила скрыть произошедшее — оторвала образовавшийся пузырь, убрала кожу и прикрыла место марлевой повязкой.

Когда ситуация вскрылась, россиянка извинилась. Позже она получила дисциплинарное взыскание. В хабаровском роддоме организовали служебное расследование.

До этого в Петербурге годовалый ребенок попал в реанимацию после того, как обварился кипятком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Командующий Черноморским флотом рассказал об ударах «Калибрами» по объектам ВСУ
Пьяный полицейский сбил российскую школьницу и скрылся
Москвичка хотела найти мужа через клуб знакомств и потеряла миллионы рублей
В Черноморском флоте заявили о сосредоточении ВСУ на проведении диверсий в Крыму
Россияне нашли способ завозить дорогие автомобили и автозапчасти в страну
В Белоруссии водитель фуры попытался напасть со взрывчаткой на военных
Россиянин схватил за шею проезжавшую на самокате девочку и попал на видео
Стало известно о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Турции
Россияне массово устремились весной в три страны
Подросток оказался заживо погребен в яме на пляже
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.