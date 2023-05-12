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04:57, 12 мая 2023Мир

Первый замгоссекретаря США покинет свой пост

CNN: первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман покинет свой пост этим летом
Уэнди Шерман

Уэнди Шерман. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман покинет свой пост этим летом, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что официально об этом будет объявлено в ближайшие дни. На данный момент неизвестно, кто станет преемником Шерман.

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Шерман на пост первого заместителя главы госсекретаря в апреле 2021 года. Она стала первой женщиной, назначенной на эту должность.

В апреле министр иностранных дел Эквадора Хуан Карлос Ольгин заявил о своем уходе в отставку. Свое решение Ольгин объяснил личными причинами. Он также подчеркнул, что, будучи министром, всегда действовал справедливо и в соответствии с законом.

Также в январе свой пост покинула министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Она рассказала, что приняла решение уйти в отставку в связи с давлением немецких СМИ.

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