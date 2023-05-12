Первый замгоссекретаря США покинет свой пост

CNN: первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман покинет свой пост этим летом

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман покинет свой пост этим летом, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что официально об этом будет объявлено в ближайшие дни. На данный момент неизвестно, кто станет преемником Шерман.

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Шерман на пост первого заместителя главы госсекретаря в апреле 2021 года. Она стала первой женщиной, назначенной на эту должность.

В апреле министр иностранных дел Эквадора Хуан Карлос Ольгин заявил о своем уходе в отставку. Свое решение Ольгин объяснил личными причинами. Он также подчеркнул, что, будучи министром, всегда действовал справедливо и в соответствии с законом.

Также в январе свой пост покинула министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Она рассказала, что приняла решение уйти в отставку в связи с давлением немецких СМИ.

