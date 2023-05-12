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16:12, 12 мая 2023Культура

Signal 2023 объявил первый состав артистов фестиваля

Седьмой ежегодный фестиваль Signal объявил первый состав лайнапа артистов

Фото: Пресс-служба фестиваля Signal

Седьмой ежегодный фестиваль электронной музыки Signal объявил первый состав артистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Среди первых имен в лайнапе основной сцены — хард-техно продюсер Rian Wood, ритуальная музыка буддистской традиции Бон от коллектива Phurpa, диджей Roma Ptashenko.

Хедлайнерами концертной площадки Meadow заявлены пекинский артист Howie Lee, совместный проект Kedr Livanskiy и Flaty — Kosaya Gora, екатеринбургская группа «4 Позиции Бруно» и другие. На сцене Flower выступят такие музыканты, как Geju, Piticu, Yung Acid.

Организаторы также раскрыли заглавную тему мероприятия в этом году — Sentient Matter.

Signal пройдет в деревне Никола-Ленивец Калужской области с 17 по 20 августа 2023 года. Приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля.

Первый Signal прошел в августе 2017 года в Никола-Ленивце, на территории национального парка «Угра», собрав более 5000 посетителей. В 2022 году состоялся шестой Signal, который посетили более 16 тысяч гостей.

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Сергей Равин
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